Глава ЦРУ: Украина без помощи США уже через год пойдёт на условия России
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«Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», — приводит РИА Новости его слова.
Кроме того, Бёрнс добавил, что последствия поражения украинских войск повлияют на интересы Вашингтона не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и НАТО видят последовательную позицию Киева на отрицание переговоров.