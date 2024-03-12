Глава ЦРУ: Украина без помощи США уже через год пойдёт на условия России

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что украинские власти без поддержки США уже через год будут вынуждены пойти на условия России и приступят к переговорам.

«Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», — приводит РИА Новости его слова.

Кроме того, Бёрнс добавил, что последствия поражения украинских войск повлияют на интересы Вашингтона не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и НАТО видят последовательную позицию Киева на отрицание переговоров.