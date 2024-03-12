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Глава ЦРУ: Украина без помощи США уже через год пойдёт на условия России

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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что украинские власти без поддержки США уже через год будут вынуждены пойти на условия России и приступят к переговорам.
Глава ЦРУ: Украина без помощи США уже через год пойдёт на условия России
  • © РИА Новости / Станислав Красильников

«Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», — приводит РИА Новости его слова.

Кроме того, Бёрнс добавил, что последствия поражения украинских войск повлияют на интересы Вашингтона не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и НАТО видят последовательную позицию Киева на отрицание переговоров.

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