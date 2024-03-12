Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и представители Североатлантического альянса видят последовательную позицию Киева на отрицание переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Таким образом он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который подчеркнул необходимость сесть за стол переговоров.

«Пока мы все вместе — и мы, и представители НАТО — можем видеть только одно: достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это является реальностью как де-факто, так и де-юре.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что недавнее высказывание Столтенберга об Украине знаменует сдвиг в стратегии Запада.