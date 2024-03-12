Песков: Россия видит последовательную позицию Киева на отрицание переговоров
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Таким образом он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который подчеркнул необходимость сесть за стол переговоров.
«Пока мы все вместе — и мы, и представители НАТО — можем видеть только одно: достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что это является реальностью как де-факто, так и де-юре.
Сенатор Алексей Пушков отметил, что недавнее высказывание Столтенберга об Украине знаменует сдвиг в стратегии Запада.