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Песков: Россия видит последовательную позицию Киева на отрицание переговоров

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и представители Североатлантического альянса видят последовательную позицию Киева на отрицание переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Песков: Россия видит последовательную позицию Киева на отрицание переговоров
  • © РИА Новости

Таким образом он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который подчеркнул необходимость сесть за стол переговоров.

«Пока мы все вместе — и мы, и представители НАТО — можем видеть только одно: достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это является реальностью как де-факто, так и де-юре.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что недавнее высказывание Столтенберга об Украине знаменует сдвиг в стратегии Запада.

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