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Гагин: удар нанесён по командному пункту с офицерами ВСУ в Красногоровке

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Удар нанесён по командному пункту армии Украины в Красногоровке, в тот момент там находились высокопоставленные украинские офицеры, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Гагин: удар нанесён по командному пункту с офицерами ВСУ в Красногоровке
  • © Удар авиации ВС России по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР. Кадр видео

«Сейчас идут очень серьёзные бои в районе Красногоровки. Ежедневно наша авиация и артиллерия отрабатывают ранее разведанные цели на этом участке фронта. Буквально накануне была «отработана» очередная цель — ряд укрепрайонов. В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта», — сказал Гагин РИА Новости.

12 марта Министерство обороны сообщило, что российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении в ДНР.

Как считает советник главы республики Игорь Кимаковский, освобождение Невельского даст возможность российским войскам усилить давление на гарнизон украинской армии в Красногоровке, которая расположена на западе от Донецка.

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