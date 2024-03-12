Косарев показал последствия ударов ВСУ по Макеевке, где ранения получили трое детей
Боевики атакуют гражданское население дронами и оружием, предоставленным странами НАТО, отметил журналист.
На видео показаны последствия ударов украинской армии: там, где раньше стояли дома, теперь остались руины.
«По словам очевидцев, люди здесь были погребены под руинами домов, и дети в том числе», — говорит Косарев.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил, что ВСУ пришлось сменить тактику обстрела Донецка из-за того, что украинские войска отодвинули дальше от города.