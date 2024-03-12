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Косарев показал последствия ударов ВСУ по Макеевке, где ранения получили трое детей

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В Макеевке (ДНР) в результате обстрела ВСУ трое детей получили ранения, один из них до сих пор в реанимации, рассказал в своём репортаже корреспондент RT Роман Косарев.

Боевики атакуют гражданское население дронами и оружием, предоставленным странами НАТО, отметил журналист.

На видео показаны последствия ударов украинской армии: там, где раньше стояли дома, теперь остались руины.

«По словам очевидцев, люди здесь были погребены под руинами домов, и дети в том числе», — говорит Косарев.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил, что ВСУ пришлось сменить тактику обстрела Донецка из-за того, что украинские войска отодвинули дальше от города.

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