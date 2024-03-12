Пушилин заявил о смене характера обстрела Донецка военными ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил, что ВСУ пришлось сменить тактику обстрела Донецка из-за того, что украинские войска отодвинули дальше от города.

По его словам, обстрелы, к сожалению, ещё присутствуют. Они ведутся в ежедневном формате, но теперь ВСУ приходится прибегать к более дорогим дальнобойным системам.

«Потому что у противника есть возможность ещё, используя то оружие, которое поставляли западные страны, достаточно дальнобойное, в том числе РСЗО HIMARS, доставать до наших населённых пунктов. Именно поэтому наши подразделения продолжают двигаться и отодвигать противника, чтобы такой возможности не было», — отметил он.

Вместе с этим бить напрямую украинцам становится всё сложнее.

«Сейчас можно говорить, что до тех районов, которые были напрямую под обстрелами как раз из артиллерии из-за того, что противник находился в Авдеевке (я говорю про Киевский и Куйбышевский районы Донецка, я говорю про Красногвардейский район Макеевки, я говорю про Ясиноватую), до этих населённых пунктов, до этих районов противник артиллерией вот так наотмашь, как они делали, просто работая по площадям... противник уже такой возможности не имеет», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР отметил, что обстрелы мирных городов становятся всё дороже для киевского режима, так как, например, ракета HIMARS стоит там порядка $1,5 млн, но «тем не менее противник стреляет».

«И мы видели обстрелы и Калининской больницы в Донецке, гражданской больницы. Мы видели и обстрел в районе библиотеки Крупской. Какая военная целесообразность? Нет абсолютно. То есть это просто желание навредить», — заключил он.

Ранее Пушилин заявил, что российские войска обязательно освободят Славянск, Краматорск и другие города региона.