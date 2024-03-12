Шеф ЦРУ Бёрнс: у украинских солдат заканчиваются боеприпасы для ПВО и артиллерии

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс сообщил, что у украинских военнослужащих заканчиваются снаряды для систем противовоздушной обороны и артиллерии.

«У ВСУ заканчиваются боеприпасы и для средств противовоздушной обороны, и для артиллерии», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Бёрнс признал, что ВСУ в 2024 году могут потерять ещё больше территорий в том случае, если США не возобновят крупномасштабные поставки вооружений и техники.

Ранее уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил о трагической нехватке личного состава.