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Шеф ЦРУ Бёрнс: у украинских солдат заканчиваются боеприпасы для ПВО и артиллерии

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс сообщил, что у украинских военнослужащих заканчиваются снаряды для систем противовоздушной обороны и артиллерии.
Шеф ЦРУ Бёрнс: у украинских солдат заканчиваются боеприпасы для ПВО и артиллерии
  • AP
  • © Libkos

«У ВСУ заканчиваются боеприпасы и для средств противовоздушной обороны, и для артиллерии», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Бёрнс признал, что ВСУ в 2024 году могут потерять ещё больше территорий в том случае, если США не возобновят крупномасштабные поставки вооружений и техники.

Ранее уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил о трагической нехватке личного состава.

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