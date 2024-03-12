Шеф ЦРУ Бёрнс: у украинских солдат заканчиваются боеприпасы для ПВО и артиллерии
- AP
- © Libkos
«У ВСУ заканчиваются боеприпасы и для средств противовоздушной обороны, и для артиллерии», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, Бёрнс признал, что ВСУ в 2024 году могут потерять ещё больше территорий в том случае, если США не возобновят крупномасштабные поставки вооружений и техники.
Ранее уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил о трагической нехватке личного состава.