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Путин: Северское направление — непростой участок, но бойцы воюют там хорошо

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Северское направление в зоне СВО — непростой участок, украинские военные укрепили это место, но движение там есть, российские бойцы воюют там хорошо, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«Непростой участок... Там да, движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом... Но воюют здорово, молодцы ребята, воюют хорошо», — отметил глава государства.

Военкор RT Влад Андрица ранее сообщил, что бойцы группы командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью контролируют территорию мелового завода у Белогоровки.

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