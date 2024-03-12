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В Литве задержан первый автомобиль с российскими госномерами

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Таможенный департамент Литвы сообщил о задержании в стране первого автомобиля с российскими регистрационными номерами.
В Литве задержан первый автомобиль с российскими госномерами
  • © lrmuitine.lt

Уточняется, что водителем машины является гражданин Молдавии.

«На КПП в населённом пункте Мядининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого — гражданин Молдавии — намеревался выехать в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту нарушения был составлен протокол, а автомобиль, оценённый в $41,7 тыс., как отметили в ведомстве, «был конфискован».

Отмечается, что автомобиль зарегистрирован на гражданку России и её в момент задержания не было в транспортном средстве.

Ранее сообщалось, что около 50 автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами продолжают находиться в Литве.

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