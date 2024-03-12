В Литве задержан первый автомобиль с российскими госномерами
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Уточняется, что водителем машины является гражданин Молдавии.
«На КПП в населённом пункте Мядининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого — гражданин Молдавии — намеревался выехать в Белоруссию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту нарушения был составлен протокол, а автомобиль, оценённый в $41,7 тыс., как отметили в ведомстве, «был конфискован».
Отмечается, что автомобиль зарегистрирован на гражданку России и её в момент задержания не было в транспортном средстве.
Ранее сообщалось, что около 50 автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами продолжают находиться в Литве.