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Посол Украины заявил, что Киеву не нужны военные ФРГ для применения Taurus

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Украинский посол в Берлине Алексей Макеев утверждает, что Вооружённым силам Украины не потребуется помощь немецких военнослужащих, если Германия решит поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.
Посол Украины заявил, что Киеву не нужны военные ФРГ для применения Taurus
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире телеканала ARD.

По словам Макеева, Киев никогда не хотел, чтобы военные ФРГ находились на Украине.

«Мы всегда говорили: дайте нам оружие, и мы уже выполним саму работу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус не принял идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которой британская сторона передала бы Украине ракеты Storm Shadow, а сама бы закупила у ФРГ ракеты Taurus.

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