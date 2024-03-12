Посол Украины заявил, что Киеву не нужны военные ФРГ для применения Taurus

Украинский посол в Берлине Алексей Макеев утверждает, что Вооружённым силам Украины не потребуется помощь немецких военнослужащих, если Германия решит поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

Об этом он сказал в эфире телеканала ARD.

По словам Макеева, Киев никогда не хотел, чтобы военные ФРГ находились на Украине.

«Мы всегда говорили: дайте нам оружие, и мы уже выполним саму работу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус не принял идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которой британская сторона передала бы Украине ракеты Storm Shadow, а сама бы закупила у ФРГ ракеты Taurus.