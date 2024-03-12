Посол Украины заявил, что Киеву не нужны военные ФРГ для применения Taurus
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Об этом он сказал в эфире телеканала ARD.
По словам Макеева, Киев никогда не хотел, чтобы военные ФРГ находились на Украине.
«Мы всегда говорили: дайте нам оружие, и мы уже выполним саму работу», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус не принял идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которой британская сторона передала бы Украине ракеты Storm Shadow, а сама бы закупила у ФРГ ракеты Taurus.