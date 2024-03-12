Пушилин заявил о необходимости разминировать Авдеевку перед восстановлением

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил о необходимости разминировать Авдеевку перед восстановлением.

По его словам, у российских властей уже есть опыт восстановления городов, а также возвращение людей в них к мирной жизни — примером может служить Мариуполь.

«Мы с вами сейчас находимся в Мариуполе, и Мариуполь прошёл уже эти этапы. А, соответственно, у нас появился определённый опыт, и выстроены определённые алгоритмы, определённые модели, как, в каких случаях, при каких обстоятельствах мы поступаем», — отметил Пушилин.

Он отметил, что также власти знают, как поступать с людьми в разрушенных населённых пунктах и что делать с жильём для них.

«И, с учётом того, как мы видим, как это происходит в Мариуполе, мы рассчитываем, что будут созданы все необходимые обстоятельства, в том числе вопросы безопасности будут решены, для того чтобы и Авдеевку тоже можно было бы восстанавливать. Но для этого необходимо пройти тоже обязательные подготовительные этапы. Имею в виду разминирование... разбор завалов... оценку специалистов, профильных. Чтобы можно было понять и сделать заключение по каждому дому, что там можно восстановить, что подлежит сносу, и там будет на этом месте новое жильё построено», — добавил глава российского региона.

Ранее Пушилин заявлял, что жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах российского президента.