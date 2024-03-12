Пушилин: жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах президента России
- РИА Новости
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«Всем, кто хочет проголосовать в Авдеевке, будет такая возможность предоставлена», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, соответствующий вопрос уже проработан с ЦИК.
Глава ДНР добавил, что жителям окажут содействие в получении российских паспортов и оформлении социальных пособий.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах российского президента подали 4,5 млн человек.