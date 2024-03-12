Пушилин: жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах президента России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах российского президента.

«Всем, кто хочет проголосовать в Авдеевке, будет такая возможность предоставлена», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, соответствующий вопрос уже проработан с ЦИК.

Глава ДНР добавил, что жителям окажут содействие в получении российских паспортов и оформлении социальных пособий.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах российского президента подали 4,5 млн человек.