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Пушилин: жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах президента России

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах российского президента.
Пушилин: жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах президента России
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

«Всем, кто хочет проголосовать в Авдеевке, будет такая возможность предоставлена», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, соответствующий вопрос уже проработан с ЦИК.

Глава ДНР добавил, что жителям окажут содействие в получении российских паспортов и оформлении социальных пособий.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах российского президента подали 4,5 млн человек.

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