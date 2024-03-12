Песков: террористическая активность Киева продолжается
- AP
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Таким образом он прокомментировал попытки атак украинских беспилотников и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
«Наши военные делают всё, что необходимо, система ПВО работает. Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима», — сказал Песков.
Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что с 10 марта было пресечено несколько попыток нарушения российской границы в Белгородской и Курской областях.