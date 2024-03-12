Песков: террористическая активность Киева продолжается

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность Киева продолжается.

Таким образом он прокомментировал попытки атак украинских беспилотников и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

«Наши военные делают всё, что необходимо, система ПВО работает. Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима», — сказал Песков.

Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что с 10 марта было пресечено несколько попыток нарушения российской границы в Белгородской и Курской областях.