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Песков: террористическая активность Киева продолжается

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность Киева продолжается.
Песков: террористическая активность Киева продолжается
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Таким образом он прокомментировал попытки атак украинских беспилотников и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

«Наши военные делают всё, что необходимо, система ПВО работает. Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима», — сказал Песков.

Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что с 10 марта было пресечено несколько попыток нарушения российской границы в Белгородской и Курской областях.

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