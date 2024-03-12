RT в Telegram
Подпишись

ФСБ: с 10 марта пресечён ряд попыток нарушения российской границы

Короткая ссылка
В ЦОС ФСБ России заявили, что с 10 марта было пресечено несколько попыток нарушения российской границы в Белгородской и Курской областях.
ФСБ: с 10 марта пресечён ряд попыток нарушения российской границы
  • РИА Новости

«Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ CAESAR, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — уточнили в российской спецслужбе.

Вместе с этим в ФСБ добавили, что российские силы продолжают наносить удары по вооружённым формированиям в украинском приграничье.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Курскую область.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить