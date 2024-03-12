ФСБ: с 10 марта пресечён ряд попыток нарушения российской границы

В ЦОС ФСБ России заявили, что с 10 марта было пресечено несколько попыток нарушения российской границы в Белгородской и Курской областях.

РИА Новости

«Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ CAESAR, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — уточнили в российской спецслужбе. Вместе с этим в ФСБ добавили, что российские силы продолжают наносить удары по вооружённым формированиям в украинском приграничье. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Курскую область.