ФСБ: с 10 марта пресечён ряд попыток нарушения российской границы
- РИА Новости
«Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ CAESAR, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — уточнили в российской спецслужбе.
Вместе с этим в ФСБ добавили, что российские силы продолжают наносить удары по вооружённым формированиям в украинском приграничье.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Курскую область.