RT в Telegram
Подпишись

СБУ задержала украинского военного за попытку отравить командование ВСУ

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Вооружённых сил Украины, который подозревается в попытке отравить командиров одного из подразделений украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
СБУ задержала украинского военного за попытку отравить командование ВСУ
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«СБУ задержала предателя, пытавшегося отравить командование ВСУ в Запорожской области... Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии», — говорится в сообщении.

Как утверждает ведомство, подозреваемый планировал добавить яд в воду банно-прачечного комплекса, который использовался украинскими командирами.

Кроме того, по данным СБУ, задержанный собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить