СБУ задержала украинского военного за попытку отравить командование ВСУ

Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Вооружённых сил Украины, который подозревается в попытке отравить командиров одного из подразделений украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«СБУ задержала предателя, пытавшегося отравить командование ВСУ в Запорожской области... Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии», — говорится в сообщении.

Как утверждает ведомство, подозреваемый планировал добавить яд в воду банно-прачечного комплекса, который использовался украинскими командирами.

Кроме того, по данным СБУ, задержанный собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ.