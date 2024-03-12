СБУ задержала украинского военного за попытку отравить командование ВСУ
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«СБУ задержала предателя, пытавшегося отравить командование ВСУ в Запорожской области... Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии», — говорится в сообщении.
Как утверждает ведомство, подозреваемый планировал добавить яд в воду банно-прачечного комплекса, который использовался украинскими командирами.
Кроме того, по данным СБУ, задержанный собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ.