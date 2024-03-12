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Посол в Вильнюсе: воинский контингент США размещён в Литве на постоянной основе

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Приступившая к работе в Вильнюсе посол Соединённых Штатов Кара Макдональд заявила, что находящийся в Литве американский военный контингент размещён в стране на постоянной основе.
Посол в Вильнюсе: воинский контингент США размещён в Литве на постоянной основе
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом посол заявила в интервью радиостанции LRT.

«Хочу подчеркнуть, что наше продолжающееся пребывание в Литве носит бессрочный характер», — сказала Макдональд. 

По её словам, после 2026 года, когда США намерены пересмотреть стратегию дислокации своих войск за границей, ситуация для Литвы не изменится.

«Всё сохранится, уже ведётся планирование», — заключила она.

Сменный контингент американской армии батальонного уровня размещён на территории Литвы с апреля 2014 года в рамках миссии Atlantic Resolve.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша хочет увеличения контингента войск США на своей территории.

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