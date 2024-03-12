Посол в Вильнюсе: воинский контингент США размещён в Литве на постоянной основе
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Об этом посол заявила в интервью радиостанции LRT.
«Хочу подчеркнуть, что наше продолжающееся пребывание в Литве носит бессрочный характер», — сказала Макдональд.
По её словам, после 2026 года, когда США намерены пересмотреть стратегию дислокации своих войск за границей, ситуация для Литвы не изменится.
«Всё сохранится, уже ведётся планирование», — заключила она.
Сменный контингент американской армии батальонного уровня размещён на территории Литвы с апреля 2014 года в рамках миссии Atlantic Resolve.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша хочет увеличения контингента войск США на своей территории.