Посол в Вильнюсе: воинский контингент США размещён в Литве на постоянной основе

Приступившая к работе в Вильнюсе посол Соединённых Штатов Кара Макдональд заявила, что находящийся в Литве американский военный контингент размещён в стране на постоянной основе.

Об этом посол заявила в интервью радиостанции LRT.

«Хочу подчеркнуть, что наше продолжающееся пребывание в Литве носит бессрочный характер», — сказала Макдональд.

По её словам, после 2026 года, когда США намерены пересмотреть стратегию дислокации своих войск за границей, ситуация для Литвы не изменится.

«Всё сохранится, уже ведётся планирование», — заключила она.

Сменный контингент американской армии батальонного уровня размещён на территории Литвы с апреля 2014 года в рамках миссии Atlantic Resolve.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша хочет увеличения контингента войск США на своей территории.