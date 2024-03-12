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Гладков: силы ПВО сбили четыре БПЛА над Борисовским районом Белгородской области

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Силы противовоздушной обороны России сбили четыре украинских беспилотника над Борисовским районом Белгородской области.
Гладков: силы ПВО сбили четыре БПЛА над Борисовским районом Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе сработала наша система ПВО — сбито четыре БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Информацию о последствиях на земле уточняют.

По предварительным данным, никто не пострадал. 

В посёлке Борисовка и селе Дубино есть повреждения в частных домовладениях.

Ранее Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду силы ПВО сбили пять воздушных целей.

Минобороны сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили восемь реактивных снарядов и ракету ТРК «Точка-У» над Белгородской областью.

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