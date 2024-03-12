Гладков: силы ПВО сбили четыре БПЛА над Борисовским районом Белгородской области
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Борисовском районе сработала наша система ПВО — сбито четыре БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.
Информацию о последствиях на земле уточняют.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В посёлке Борисовка и селе Дубино есть повреждения в частных домовладениях.
Ранее Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду силы ПВО сбили пять воздушных целей.
Минобороны сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили восемь реактивных снарядов и ракету ТРК «Точка-У» над Белгородской областью.