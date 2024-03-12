Гладков: силы ПВО сбили четыре БПЛА над Борисовским районом Белгородской области

Силы противовоздушной обороны России сбили четыре украинских беспилотника над Борисовским районом Белгородской области.

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе сработала наша система ПВО — сбито четыре БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Информацию о последствиях на земле уточняют.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В посёлке Борисовка и селе Дубино есть повреждения в частных домовладениях.

Ранее Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду силы ПВО сбили пять воздушных целей.

Минобороны сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили восемь реактивных снарядов и ракету ТРК «Точка-У» над Белгородской областью.