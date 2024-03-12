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Гладков: на подлёте к Белгороду сбили пять воздушных целей

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду силы ПВО сбили пять воздушных целей.
Гладков: на подлёте к Белгороду сбили пять воздушных целей
  • РИА Новости

Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбито пять воздушных целей на подлёте к городу», — заявил Гладков.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Информация о последствиях на земле уточняется оперативными службами.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили восемь реактивных снарядов и ракету ТРК «Точка-У» над Белгородской областью.

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