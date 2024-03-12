Гладков: на подлёте к Белгороду сбили пять воздушных целей
- РИА Новости
Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбито пять воздушных целей на подлёте к городу», — заявил Гладков.
Согласно предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.
Информация о последствиях на земле уточняется оперативными службами.
Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили восемь реактивных снарядов и ракету ТРК «Точка-У» над Белгородской областью.