ВС России «Ланцетами» уничтожили две украинские БМП-1 в районе Ямполовки
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Кроме того, были уничтожены 122-мм артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», американская гаубица М101, бронетранспортёр, три миномётных расчёта и автомобиль.
Также средствами ПВО были уничтожены шесть БПЛА ВСУ.
Потери противника на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих.
Ранее бойцы ВС России захватили у Авдеевки высокотехнологичный танк Leopard 2A6.
Также ВС России поразили два пункта временной дислокации наёмников на Украине.