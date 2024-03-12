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ВС России «Ланцетами» уничтожили две украинские БМП-1 в районе Ямполовки

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Подразделения группировки войск «Запад» барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили две украинские БМП-1 в районе населённого пункта Ямполовка на Купянском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Кроме того, были уничтожены 122-мм артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», американская гаубица М101, бронетранспортёр, три миномётных расчёта и автомобиль.

Также средствами ПВО были уничтожены шесть БПЛА ВСУ.

Потери противника на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих.

Ранее бойцы ВС России захватили у Авдеевки высокотехнологичный танк Leopard 2A6.

Также ВС России поразили два пункта временной дислокации наёмников на Украине.

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