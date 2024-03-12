РИА Новости: на Украине планируют создать радикальную партию с боевым крылом

Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения власти террористическими методами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на переписку на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами.

По данным агентства, в чате предлагается начать с расправы над депутатами Верховной Рады, после чего приступить к террористическим действиям с подрывами и устранением несогласных.

Ранее сообщалось, что бойцы элитных подразделений Вооружённых сил Украины обсуждают свержение Владимира Зеленского на фоне недовольства перестановками в военном руководстве.

Также украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия.