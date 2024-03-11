РИА Новости: бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского

Бойцы элитных подразделений Вооружённых сил Украины обсуждают свержение Владимира Зеленского на фоне недовольства перестановками в военном руководстве, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

По его словам, российские специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений украинских войск, в том числе морпехи, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ и разных националистических батальонов.

Отмечается, что речь идёт о высококвалифицированных специалистах, явно недовольных сменой командования.

«Они всерьёз обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — заявил он.

В феврале депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может обернуться свержением Владимира Зеленского.