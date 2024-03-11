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РИА Новости: бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского

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Бойцы элитных подразделений Вооружённых сил Украины обсуждают свержение Владимира Зеленского на фоне недовольства перестановками в военном руководстве, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
РИА Новости: бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского
  • AP

По его словам, российские специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений украинских войск, в том числе морпехи, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ и разных националистических батальонов. 

Отмечается, что речь идёт о высококвалифицированных специалистах, явно недовольных сменой командования.

«Они всерьёз обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — заявил он.

В феврале депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может обернуться свержением Владимира Зеленского.

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