РИА Новости: бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского
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По его словам, российские специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений украинских войск, в том числе морпехи, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ и разных националистических батальонов.
Отмечается, что речь идёт о высококвалифицированных специалистах, явно недовольных сменой командования.
«Они всерьёз обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — заявил он.
В феврале депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может обернуться свержением Владимира Зеленского.