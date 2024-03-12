RT в Telegram
Подпишись

Генсек: официальных заявлений о приостановке членства Армении в ОДКБ не поступало

Короткая ссылка
Ереван в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, однако каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало.

Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, деятельность организации продолжается в полном объёме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ.

«...в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации», — сказал Тасмагамбетов.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия предложила Армении консультации для снятия озабоченностей по ОДКБ.

Также замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Акобян назвал провокацией заявления о том, что Ереван предпринимает какие-либо действия против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить