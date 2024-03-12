Генсек: официальных заявлений о приостановке членства Армении в ОДКБ не поступало
Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
По его словам, деятельность организации продолжается в полном объёме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ.
«...в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации», — сказал Тасмагамбетов.
Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия предложила Армении консультации для снятия озабоченностей по ОДКБ.
Также замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Акобян назвал провокацией заявления о том, что Ереван предпринимает какие-либо действия против России.