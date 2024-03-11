Нацразведка США: отступление из Авдеевки показало эрозию возможностей ВСУ

Отступление украинских вооружённых сил из Авдеевки и их попытки остановить наступление армии России в течение последних недель показали «эрозию» военных возможностей Украины, заявила глава американской Национальной разведки Эврил Хейнс.

Выступая перед комитетом сената по разведке, Хейнс сделала ряд заявлений в поддержку военных поставок для армии Украины, назвав этот вопрос критически важным.

Россия при этом всё больше добивается преимуществ, а её военная промышленность наращивает производство, заявила глава разведывательного ведомства.

Такую же точку зрения выразил директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Выступая перед конгрессменами, он заявил, что украинскую сторону ожидают новые территориальные потери, подобные успеху России в Авдеевке, если США не возобновят поставки вооружений украинской армии.