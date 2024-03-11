Захарова о словах литовского МИД: у них из красных линий только границы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что у Вильнюса нет красных линий по отправке западных войск на Украину.

«У Литвы из «красных линий» только границы. Неужто сами отменили?» — написала она в Telegram. Ранее Ландсбергис заявил, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки войск Запада на Украину.