Павличенко: вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Он рассказал, что некоторые из вернувшихся на Украину детей хотели бы снова уехать в Россию.
«Они видят там лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми», — отметил Павличенко.
По его словам, это серьёзная проблема, поскольку дети нуждаются во внимании и помощи, чтобы адаптироваться к жизни на Украине.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова помогла 11 украинским детям воссоединиться с родственниками.