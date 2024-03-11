Павличенко: вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что дети, которые вернулись из России на Украину, хотят уехать обратно.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Он рассказал, что некоторые из вернувшихся на Украину детей хотели бы снова уехать в Россию.

«Они видят там лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми», — отметил Павличенко.

По его словам, это серьёзная проблема, поскольку дети нуждаются во внимании и помощи, чтобы адаптироваться к жизни на Украине.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова помогла 11 украинским детям воссоединиться с родственниками.