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Павличенко: вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно

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Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что дети, которые вернулись из России на Украину, хотят уехать обратно.
Павличенко: вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Он рассказал, что некоторые из вернувшихся на Украину детей хотели бы снова уехать в Россию.

«Они видят там лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми», — отметил Павличенко.

По его словам, это серьёзная проблема, поскольку дети нуждаются во внимании и помощи, чтобы адаптироваться к жизни на Украине.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова помогла 11 украинским детям воссоединиться с родственниками.

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