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Умеров рассказал главе Пентагона о положении ВСУ на фронте

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Украинский министр обороны Рустем Умеров доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и о том, в чём нуждаются украинские военные.
Умеров рассказал главе Пентагона о положении ВСУ на фронте
  • AP

В разговоре также участвовал главком ВСУ Александр Сырский.

«Провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином по подготовке к следующей встрече контактной группы по обороне Украины. Предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте», — рассказал Умеров в своих соцсетях.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, после бегства ВСУ из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении.

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