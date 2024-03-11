Умеров рассказал главе Пентагона о положении ВСУ на фронте

Украинский министр обороны Рустем Умеров доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и о том, в чём нуждаются украинские военные.

В разговоре также участвовал главком ВСУ Александр Сырский.

«Провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином по подготовке к следующей встрече контактной группы по обороне Украины. Предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте», — рассказал Умеров в своих соцсетях.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, после бегства ВСУ из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении.