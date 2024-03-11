Дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области
Дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль в Белгородской области, это произошло в селе Новом Волоконовского района.
- Gettyimages.ru
«Слава богу, никто не пострадал, в машине выбиты стёкла», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
11 марта средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области.
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