Дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль в Белгородской области, это произошло в селе Новом Волоконовского района.

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«Слава богу, никто не пострадал, в машине выбиты стёкла», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 11 марта средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области.