Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.

РИА Новости

«Около 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что житель села Гончаровка Суджанского района, который пострадал при обстреле украинских войск, скончался в больнице.