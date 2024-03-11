Украина начнёт переговоры с ЕС и США о возобновлении авиаперевозок
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«Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, мы вступаем с ними в официальные переговоры», — сообщил он агентству РБК-Украина.
Министр добавил, что примеров работы гражданского авиасообщения в условиях вооружённого конфликта не так много. Однако, по мнению Кубракова, Израиль является самым успешным образцом.
В апреле прошлого года европейская организация по безопасности воздушной навигации сообщила, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полётов в Европу до 2029 года.