Украина начнёт переговоры с ЕС и США о возобновлении авиаперевозок

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Киев начнёт проведение официальных переговоров с американским и европейским регуляторами по возобновлению авиаперевозок.

«Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, мы вступаем с ними в официальные переговоры», — сообщил он агентству РБК-Украина.

Министр добавил, что примеров работы гражданского авиасообщения в условиях вооружённого конфликта не так много. Однако, по мнению Кубракова, Израиль является самым успешным образцом.

В апреле прошлого года европейская организация по безопасности воздушной навигации сообщила, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полётов в Европу до 2029 года.