Генштаб: проверка ВС Белоруссии проводится с учётом масштабных учений НАТО

Учения многонациональных сил Североатлантического альянса, которые проходят вблизи границ Белоруссии, учитываются при проведении проверки боевой и мобилизационной готовности Вооружённых сил республики.

Как заявил начальник Генерального штаба — первый заместитель главы Минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, в сложившихся «обострённых условиях военно-политической обстановки» в армии уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности.

«Особенно это характерно для настоящего времени, когда проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО как на территории всей Европы, так и вблизи наших границ», — приводятся слова Гулевича в Telegram-канале ведомства.

Ранее Министерство обороны Белоруссии объявило о начале комплексной проверки боевой готовности армии.