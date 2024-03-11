Генштаб: проверка ВС Белоруссии проводится с учётом масштабных учений НАТО
- РИА Новости
Как заявил начальник Генерального штаба — первый заместитель главы Минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, в сложившихся «обострённых условиях военно-политической обстановки» в армии уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности.
«Особенно это характерно для настоящего времени, когда проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО как на территории всей Европы, так и вблизи наших границ», — приводятся слова Гулевича в Telegram-канале ведомства.
Ранее Министерство обороны Белоруссии объявило о начале комплексной проверки боевой готовности армии.