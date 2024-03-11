В Вильнюсе вандалы облили зелёной краской две надгробные плиты советских воинов

Вандалы осквернили две надгробные плиты с именами советских воинов Великой Отечественной войны на Антакальнисском кладбище.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ежедневную сводку департамента литовской полиции, о произошедшем стало известно вечером 10 марта. Неизвестные облили две надгробные плиты на месте захоронения советских воинов зелёной краской.

В полиции подчеркнули, что плиты в результате произошедшего не пострадали — нанесённую на них краску смыли.

Ранее поступила информация о бюсте советского маршала Родиона Малиновского, который осквернили в Одессе.