В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского

В Одессе вандалы разрисовали бюст советского маршала Родиона Малиновского.

Об этом информирует украинское издание «Новости. Live» в Telegram-канале.

«Памятник советскому военачальнику Родиону Малиновскому в Одессе разрисовали надписями», — сказано в сообщении.

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