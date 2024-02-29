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В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского

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В Одессе вандалы разрисовали бюст советского маршала Родиона Малиновского.
В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского
  • Gettyimages.ru
  • © Rehulian Yevhen

Об этом информирует украинское издание «Новости. Live» в Telegram-канале.

«Памятник советскому военачальнику Родиону Малиновскому в Одессе разрисовали надписями», — сказано в сообщении.

Ранее неизвестные осквернили мемориал в центре Харькова, вымазав краской памятник погибшим воинам Красной армии и плиты, установленные в честь российских городов.

26 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой Отечественной войны в Кишинёве.

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