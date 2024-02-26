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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за вандализма на могиле героя в Кишинёве

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой отечественной войны в Молдавии.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой Отечественной войны в Молдавии», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в СМИ опубликована информация о разрушении обелиска, который установлен на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Васильевича Колбинского на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишинёве. Уточняется, что гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента.

Неизвестные осквернили мемориал в центре Харькова, вымазав краской памятник погибшим воинам Красной армии и плиты, установленные в честь российских городов.

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