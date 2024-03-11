Воздушную тревогу объявили на территории шести регионов Украины
Воздушную тревогу объявили на территории шести регионов Украины, сообщается на украинской официальной карте оповещений.
- Gettyimages.ru
Предупреждение действует в Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях.
Также сирены сработали в Сумской, Черкасской и Харьковской областях.
Ранее тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
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