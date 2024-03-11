Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в трёх областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- Gettyimages.ru
Согласно этим данным, режим оповещения о воздушной опасности ввели в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
Ранее сообщалось о новой серии взрывов, произошедшей в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.
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