Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины

Сирены воздушной тревоги прозвучали в трёх областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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Согласно этим данным, режим оповещения о воздушной опасности ввели в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Ранее сообщалось о новой серии взрывов, произошедшей в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.