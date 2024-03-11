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В Ереване выразили готовность выполнять функции председательства в ЕАЭС

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Подписание Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не помешает председательству Армении в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акобян.
В Ереване выразили готовность выполнять функции председательства в ЕАЭС
  • РИА Новости

Член партии армянского премьер-министра Никола Пашиняна подчеркнул, что ратификация Арменией Римского статута была необходима для приобретения дополнительных гарантий безопасности. Он добавил, что осуществление председательства в ЕАЭС — «совершенно другой рабочий процесс».

«Я не считаю целесообразным смешивать эти два процесса. Ещё раз заверяю вас, что председательство РА в ЕАЭС не подразумевает никаких действий, о которых вы говорите, мы полностью выполним свои обязательства», — приводит слова Акобяна ТАСС.

Ранее глава армянского Министерства финансов Ваге Ованисян назвал рискованным выход республики из ЕАЭС.

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