В Ереване выразили готовность выполнять функции председательства в ЕАЭС
- РИА Новости
Член партии армянского премьер-министра Никола Пашиняна подчеркнул, что ратификация Арменией Римского статута была необходима для приобретения дополнительных гарантий безопасности. Он добавил, что осуществление председательства в ЕАЭС — «совершенно другой рабочий процесс».
«Я не считаю целесообразным смешивать эти два процесса. Ещё раз заверяю вас, что председательство РА в ЕАЭС не подразумевает никаких действий, о которых вы говорите, мы полностью выполним свои обязательства», — приводит слова Акобяна ТАСС.
Ранее глава армянского Министерства финансов Ваге Ованисян назвал рискованным выход республики из ЕАЭС.