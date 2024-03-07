Министр финансов Армении назвал рискованным выход республики из ЕАЭС

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сопряжён с определёнными рисками, поскольку она экономически зависит от России. Такую точку зрения высказал глава Министерства финансов республики Ваге Ованисян.

Выступая на брифинге, министр отметил, что эта зависимость сформировалась по различным направлениями, включая экспорт и импорт, а также энергетическую сферу.

«В любом случае зависимость от одной точки, какой бы она ни была, должна быть диверсифицирована, чтобы укрепить наш суверенитет. Зависимость от какого-либо одного места нежелательна. Я думаю, что было бы рискованно (выходить из ЕАЭС. — RT)», — цитирует Ованисяна ТАСС.

Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ситуацию в регионе.