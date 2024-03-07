Министр финансов Армении назвал рискованным выход республики из ЕАЭС
- РИА Новости
Выступая на брифинге, министр отметил, что эта зависимость сформировалась по различным направлениями, включая экспорт и импорт, а также энергетическую сферу.
«В любом случае зависимость от одной точки, какой бы она ни была, должна быть диверсифицирована, чтобы укрепить наш суверенитет. Зависимость от какого-либо одного места нежелательна. Я думаю, что было бы рискованно (выходить из ЕАЭС. — RT)», — цитирует Ованисяна ТАСС.
Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ситуацию в регионе.