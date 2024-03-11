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Песков подтвердил информацию об участившихся попытках атак украинских БПЛА

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Попытки Вооружённых сил Украины осуществить атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты в России действительно участились. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подтвердил информацию об участившихся попытках атак украинских БПЛА
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос, связано ли это с предстоящими выборами президента России, Песков лишь отметил, что активность украинских дронов возросла.

«Да, действительно, повышенная активность. Работают наши средства ПВО, наши военные. С точки зрения военной обстановки в контексте продолжения СВО такие вопросы нужно адресовать всё-таки Минобороны», — отметил он.

Также в ходе общения с журналистами Песков высказался на тему присутствия на Украине людей, связанных с НАТО. По его словам, это давно было известно российским спецслужбам.

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