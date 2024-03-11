Песков: России давно известно о присутствии на Украине связанных с НАТО людей
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По его словам, соответствующая информация уже давно поступила российским спецслужбам. Песков в ходе общения с журналистами добавил, что речь идёт о лицах, которые называют себя «советниками» и имеют прямое отношение к НАТО.
Помимо этого, Песков высказался на тему обвинений, поступающих в адрес России и связанных с якобы угрозой использования ядерного оружия на Украине. Пресс-секретарь главы государства назвал их «рассуждалками».