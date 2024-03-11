Песков назвал «рассуждалками» обвинения в адрес России о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения российской стороны в том, что она могла использовать ядерное оружие на Украине, представляют собой «рассуждалки», которые публикуются в газетах.

«Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов по поводу публикации о вероятности нанесения ядерного удара России по Украине в 2022 году.

Ранее издание The New York Times писало, что американские чиновники рассматривали неядерный ответ на возможный российский ядерный удар по Украине.