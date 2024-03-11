Песков назвал «рассуждалками» обвинения в адрес России о ядерном оружии
- РИА Новости
«Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов по поводу публикации о вероятности нанесения ядерного удара России по Украине в 2022 году.
Ранее издание The New York Times писало, что американские чиновники рассматривали неядерный ответ на возможный российский ядерный удар по Украине.