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Подпольщик сообщил о росте рядов пророссийского подполья в Одессе

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Число членов пророссийского подполья в Одессе растёт, заявил представитель подполья.

Об этом пишет ТАСС.

«Наши ряды растут, хоть и не так быстро, как этого требовала бы обстановка», — сказал он.

По его словам, через 80 лет настала их очередь «освобождать Одессу от нацистов».

Он добавил, что жители города, которые поддерживают Россию, готовы содействовать в освобождении города.

28 февраля координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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