Spiegel: Киев получит крылатые ракеты благодаря круговому обмену ФРГ и Британии
Об этом пишет Der Spiegel.
Как отмечается в материале, ФРГ может поставить Британии ракеты Taurus, а взамен Лондон передаст Киеву ракеты Storm Shadow. Таким образом, Германия формально снимет с себя ответственность за предоставление Украине крылатых ракет.
Уточняется, что Бербок открыта для предложения Кэмерона предоставить Киеву новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев английские — Storm Shadow.
Ранее глава Минобороны Канады Билл Блэр упрекнул Соединённые Штаты за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой ЗРК NASAMS.