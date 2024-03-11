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Spiegel: Киев получит крылатые ракеты благодаря круговому обмену ФРГ и Британии

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами.

Об этом пишет Der Spiegel.

Как отмечается в материале, ФРГ может поставить Британии ракеты Taurus, а взамен Лондон передаст Киеву ракеты Storm Shadow. Таким образом, Германия формально снимет с себя ответственность за предоставление Украине крылатых ракет.

Уточняется, что Бербок открыта для предложения Кэмерона предоставить Киеву новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев английские — Storm Shadow.

Ранее глава Минобороны Канады Билл Блэр упрекнул Соединённые Штаты за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой ЗРК NASAMS.

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