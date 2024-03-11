Канадский министр упрекнул США за задержку с поставкой ЗРК NASAMS Украине
Об этом пишет Edmonton Journal.
По его словам, США должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace.
Блэр добавил, что без соглашения с Вашингтоном потребовались бы годы для приобретения NASAMS в рамках стандартного процесса закупок.
Ранее издание Forbes писало, украинская армия может потратить остатки ракет к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot.