Украинский пленный Гуприн: с осени 2023 года рота ВСУ потеряла почти 90% состава
Об этом пишет РИА Новости.
«Да, потери большие… 16 сентября мы заехали, с 22 БРК (боевое распоряжение)... на данный момент у нас уже собирают с 1-й роты, с 2-й и с 3-й», — рассказал он.
Гуприн отметил, что из состава батальона осталась примерно треть.
Кроме того, по его словам, в роте осталось 14 человек.
«Если по штатке там 104 или 106 человек... Ну 100 человек, грубо говоря... 14 где-то», — отметил военнопленный.
8 марта Гуприн рассказал, что украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки часто подвергаются издевательствам.