С 22 сентября прошлого года от батальона в составе 58-й отдельной механизированной бригады украинской армии осталась одна треть, а от роты в 106 человек — 14 военных, заявил украинский военнопленный Александр Гуприн.

Об этом пишет РИА Новости.

«Да, потери большие… 16 сентября мы заехали, с 22 БРК (боевое распоряжение)... на данный момент у нас уже собирают с 1-й роты, с 2-й и с 3-й», — рассказал он.

Гуприн отметил, что из состава батальона осталась примерно треть.

Кроме того, по его словам, в роте осталось 14 человек.

«Если по штатке там 104 или 106 человек... Ну 100 человек, грубо говоря... 14 где-то», — отметил военнопленный.

8 марта Гуприн рассказал, что украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки часто подвергаются издевательствам.