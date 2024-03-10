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ZN: назначение Залужного послом сопровождалось нарушением дипломатических норм

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Назначение экс-главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного украинским послом в Британии сопровождалось нарушением дипломатических норм, пишет издание «Зеркало недели».

Как отмечается в материале, за всю историю существования Министерства иностранных дел никто никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие государства предоставить все дипломатические привилегии новому послу.

«Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии», — пишет издание.

Ранее «Зеркало недели» писало, что военно-врачебная комиссия признала Залужного непригодным к военной службе до назначения украинским послом в Великобритании.

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