RT в Telegram
Подпишись

Гарибашвили: риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняются

Короткая ссылка
Грузия стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России, сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Предстоящие осенью парламентские выборы очень важны для нашей страны. Мы сохранили стабильность, мир и экономическое развитие», — сказал он.

При этом Гарибашвили отметил, что риски, которые существовали в 2022 и 2023 году в связи с вовлечением страны в войну, из-за открытия «второго фронта», никуда не исчезли.

Победа «Грузинской мечты» является единственным альтернативным решением для грузинского народа по сохранению мира и стабильности, добавил политик.

8 февраля новым министром обороны Грузии по итогам голосования депутатов за новое правительство премьер-министра Ираклия Кобахидзе стал вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить