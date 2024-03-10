Гарибашвили: риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняются
Об этом сообщает РИА Новости.
«Предстоящие осенью парламентские выборы очень важны для нашей страны. Мы сохранили стабильность, мир и экономическое развитие», — сказал он.
При этом Гарибашвили отметил, что риски, которые существовали в 2022 и 2023 году в связи с вовлечением страны в войну, из-за открытия «второго фронта», никуда не исчезли.
Победа «Грузинской мечты» является единственным альтернативным решением для грузинского народа по сохранению мира и стабильности, добавил политик.
8 февраля новым министром обороны Грузии по итогам голосования депутатов за новое правительство премьер-министра Ираклия Кобахидзе стал вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.