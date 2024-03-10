Гарибашвили: риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняются

Грузия стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России, сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Предстоящие осенью парламентские выборы очень важны для нашей страны. Мы сохранили стабильность, мир и экономическое развитие», — сказал он.

При этом Гарибашвили отметил, что риски, которые существовали в 2022 и 2023 году в связи с вовлечением страны в войну, из-за открытия «второго фронта», никуда не исчезли.

Победа «Грузинской мечты» является единственным альтернативным решением для грузинского народа по сохранению мира и стабильности, добавил политик.

8 февраля новым министром обороны Грузии по итогам голосования депутатов за новое правительство премьер-министра Ираклия Кобахидзе стал вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.