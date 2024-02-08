RT в Telegram
Подпишись

Новым министром обороны Грузии стал вице-спикер парламента Чиковани

Короткая ссылка
Новым министром обороны Грузии по итогам голосования депутатов за новое правительство премьер-министра Ираклия Кобахидзе стал вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.
Новым министром обороны Грузии стал вице-спикер парламента Чиковани
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Об этом пишет РИА Новости.

Вотум доверия новому правительству выразили 84 депутата, десять высказались против.

Ранее сообщалось, что правящую партию «Грузинская мечта» возглавил бывший премьер страны Ираклий Гарибашвили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить