Новым министром обороны Грузии стал вице-спикер парламента Чиковани

Новым министром обороны Грузии по итогам голосования депутатов за новое правительство премьер-министра Ираклия Кобахидзе стал вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.

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Об этом пишет РИА Новости. Вотум доверия новому правительству выразили 84 депутата, десять высказались против. Ранее сообщалось, что правящую партию «Грузинская мечта» возглавил бывший премьер страны Ираклий Гарибашвили.