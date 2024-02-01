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Экс-премьер Грузии Гарибашвили возглавил правящую партию «Грузинская мечта»

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Ушедший недавно с поста премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили стал председателем правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Экс-премьер Грузии Гарибашвили возглавил правящую партию «Грузинская мечта»
  • Gettyimages.ru
  • © Omer Messinger

Как сообщает Sputnik Грузия, соответствующее решение принято на внеочередном съезде этой политической силы.

29 января Гарибашвили объявил, что уходит в отставку и что планирует занять пост председателя правящей партии «Грузинская мечта».

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