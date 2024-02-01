Экс-премьер Грузии Гарибашвили возглавил правящую партию «Грузинская мечта»
Ушедший недавно с поста премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили стал председателем правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
- Gettyimages.ru
- © Omer Messinger
Как сообщает Sputnik Грузия, соответствующее решение принято на внеочередном съезде этой политической силы.
29 января Гарибашвили объявил, что уходит в отставку и что планирует занять пост председателя правящей партии «Грузинская мечта».
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