Экс-премьер Грузии Гарибашвили возглавил правящую партию «Грузинская мечта»

Ушедший недавно с поста премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили стал председателем правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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© Omer Messinger

Как сообщает Sputnik Грузия, соответствующее решение принято на внеочередном съезде этой политической силы. 29 января Гарибашвили объявил, что уходит в отставку и что планирует занять пост председателя правящей партии «Грузинская мечта».