Детский футбольный тренер рассказал военкору RT Ивану Полянскому о том, что отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) по зову сердца.

«(Молодые спортсмены. — RT) пишут, переживают, спрашивают, когда я вернусь. Ждут с нетерпением возобновления тренировок, но прекрасно всё понимают», — сказал он.

Боец с позывным Аким подчеркнул, что раньше участвовал в операциях на Артёмовском направлении, а сейчас делится опытом с бойцами группы Аида спецназа «Ахмат».

Ранее офицер с позывным Центурион рассказал корреспонденту RT Никите Расторгуеву, что российские танкисты на Южно-Донецком направлении готовятся к боям под Новомихайловкой.