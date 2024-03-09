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Детский футбольный тренер рассказал, что поехал в зону СВО по зову сердца

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Детский футбольный тренер рассказал военкору RT Ивану Полянскому о том, что отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) по зову сердца.
Детский футбольный тренер рассказал, что поехал в зону СВО по зову сердца
  • РИА Новости

«(Молодые спортсмены. — RT) пишут, переживают, спрашивают, когда я вернусь. Ждут с нетерпением возобновления тренировок, но прекрасно всё понимают», — сказал он.

Боец с позывным Аким подчеркнул, что раньше участвовал в операциях на Артёмовском направлении, а сейчас делится опытом с бойцами группы Аида спецназа «Ахмат».

Ранее офицер с позывным Центурион рассказал корреспонденту RT Никите Расторгуеву, что российские танкисты на Южно-Донецком направлении готовятся к боям под Новомихайловкой.

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