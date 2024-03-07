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Боец ВС России рассказал RT о подготовке танкистов к боям под Новомихайловкой

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Офицер с позывным Центурион рассказал корреспонденту RT Никите Расторгуеву, что российские танкисты на Южно-Донецком направлении готовятся к боям под Новомихайловкой.
Боец ВС России рассказал RT о подготовке танкистов к боям под Новомихайловкой
  • РИА Новости

«Ни один экипаж, который здесь находится, заднюю точно не даст», — подчеркнул Центурион.

По его словам, бронемашины на этом участке непосредственно участвуют в штурме опорников ВСУ, прикрывают пехоту, уничтожают цели и разминируют местность.

«В районе Новомихайловки очень большие минные поля. Украинские войска хорошо подготовились и перекрыли нам все подходы к населённому пункту... Во главе наступающих сил идёт танк с тралом и стрельбой, а уже сзади на технике едут штурмовики», — рассказал он.

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