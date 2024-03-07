Боец ВС России рассказал RT о подготовке танкистов к боям под Новомихайловкой

Офицер с позывным Центурион рассказал корреспонденту RT Никите Расторгуеву, что российские танкисты на Южно-Донецком направлении готовятся к боям под Новомихайловкой.

«Ни один экипаж, который здесь находится, заднюю точно не даст», — подчеркнул Центурион.

По его словам, бронемашины на этом участке непосредственно участвуют в штурме опорников ВСУ, прикрывают пехоту, уничтожают цели и разминируют местность.

«В районе Новомихайловки очень большие минные поля. Украинские войска хорошо подготовились и перекрыли нам все подходы к населённому пункту... Во главе наступающих сил идёт танк с тралом и стрельбой, а уже сзади на технике едут штурмовики», — рассказал он.

Ранее RT показал кадры уничтожения блиндажа ВСУ ударом дрона-камикадзе в Работине.