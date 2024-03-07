Боец ВС России рассказал RT о подготовке танкистов к боям под Новомихайловкой
- РИА Новости
«Ни один экипаж, который здесь находится, заднюю точно не даст», — подчеркнул Центурион.
По его словам, бронемашины на этом участке непосредственно участвуют в штурме опорников ВСУ, прикрывают пехоту, уничтожают цели и разминируют местность.
«В районе Новомихайловки очень большие минные поля. Украинские войска хорошо подготовились и перекрыли нам все подходы к населённому пункту... Во главе наступающих сил идёт танк с тралом и стрельбой, а уже сзади на технике едут штурмовики», — рассказал он.
Ранее RT показал кадры уничтожения блиндажа ВСУ ударом дрона-камикадзе в Работине.