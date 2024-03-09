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Школа и дом культуры в ДНР получили повреждения из-за обстрела ВСУ

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Школа в посёлке Красный Партизан в ДНР, а также дворец культуры в Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск.
Школа и дом культуры в ДНР получили повреждения из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населённый пункт Красный Партизан: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждена МБОУ «Краснопартизанская школа города Ясиноватая», — говорится в сообщении.

Также в результате обстрела ВСУ повреждения были зафиксированы в МБУ «Дворец культуры Никитовский» в Горловке.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении многоквартирного дома в Куйбышевском районе города в результате обстрела ВСУ.

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