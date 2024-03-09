Школа и дом культуры в ДНР получили повреждения из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Населённый пункт Красный Партизан: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждена МБОУ «Краснопартизанская школа города Ясиноватая», — говорится в сообщении.
Также в результате обстрела ВСУ повреждения были зафиксированы в МБУ «Дворец культуры Никитовский» в Горловке.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении многоквартирного дома в Куйбышевском районе города в результате обстрела ВСУ.